Fête de Korité : Youssou Ndour appelle à une paix durable au Sénégal

La fête de l'Aïd semble bien être un moment de partage et de pardon au sein de la communauté musulmane. Les messages de paix et de prospérité tombent de partout, chez les guides religieux comme chez les artistes.



Le Roi du Mbalax, Youssou Ndour, fidèle à la tradition, adresse un message de paix et de prospérité à tous les Sénégalais et la communauté musulmane.



A travers une vidéo postée sur sa page Facebook, la star est vêtue à la tradition avec un discours pointu gorgé de belles paroles. L’artiste prie pour que la paix et la prospérité règnent au Sénégal et en Afrique.



Vidéo à suivre.