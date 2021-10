Gamou-Diamalaye 2021: Déperdition sociale, réseaux sociaux, gestion nébuleuse ... Les vérités crues de Mouhamadou Lamine Lahi.

Mouhamadou Lamine Lahi, porte parole des Layennes

Mouhamadou Lamine Lahi a asséné ses vérités sur la dépravation des mœurs, le manque d'éducation, les conséquences néfastes des réseaux sociaux. Il a dit ses vérités dans la nuit qui commémore la naissance du Prophète Mohamed (PSL).