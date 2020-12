Habib Beye, Hervé Mathoux et Pierre Ménès saluent Stéphane Guy, licencié par Canal+

L'un des consultants du Canal Football Club et le présentateur de l'émission ont, tour à tour, exprimé leur tristesse après le licenciement du journaliste de Canal+, jeudi.





Habib Bèye, Hervé Mathoux et Pierre Ménès ont tour à tour réagi, ce vendredi, suite au licenciement annoncé le 24 décembre de Stéphane Guy, le commentateur numéro un des matches de Ligue 1 et de Premier League sur Canal+. Le journaliste, qui travaillait sur la chaîne depuis 23 ans, s'est vu notamment reprocher son soutien à l'antenne, à la mi-temps du match Montpellier-PSG (1-3), à l'humoriste Sébastien Thoen, lui-même licencié à la suite d'un sketch diffusé sur Winamax, parodiant une émission de CNews, la chaîne d'info du groupe Canal.





Habib Bèye, consultant du CFC, qui accompagnait régulièrement, depuis plusieurs années, Stéphane Guy sur les matches, a tweetté à son tour : "Mon compagnon de route... 5 ans. L'art de transmettre des émotions. Tant de moments partagés ensemble sur et en dehors des terrains à parler de notre passion " ce jeu fantastique... LE FOOTBALL " Merci pour tes précieux conseils mon ami. Voici 44s de bonheur en plus." Une reprise d'une des formules chères au journaliste. Et d'y adjoindre une vidéo de leur commentaire du match Sénégal-Pologne (2-1), le 19 juin 2018, lors de la Coupe du monde en Russie.





Mon compagnon de route ... 5 ans ????????????L'art de transmettre des émotions. Tant de moments partagés ensemble sur et en dehors des terrains à parler de notre passion " ce jeu fantastique ... LE FOOTBALL " Merci pour tes précieux conseils mon ami. Voici 44s de bonheur en plus ????????? https://t.co/2jsG7F9svv — Habib Beye (@BeyeHabib) December 25, 2020 Hervé Mathoux, le présentateur du Canal Football Club, qui a assisté Stéphane Guy lors de son entretien devant la Direction des Ressources Humaines, le 18 décembre dernier, a twitté : "Tous orphelins de notre pote. Très grand professionnel. Passionné et fidèle à son écurie comme personne."





Tous orphelin de notre pote. Très grand professionnel. Passionné et fidèle à son écurie comme personne ???? https://t.co/EAAzbDQ7gL — Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) December 25, 2020 Enfin, Pierre Ménès a lui aussi réagi, à sa manière, sans citer son confrère, sur Twitter : "Trop de mauvaises nouvelles en ce 24 décembre (pas Tuchel). Je suis sous le choc. Je reviendrai à la reprise du Championnat. Passez de bonnes fêtes."