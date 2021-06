Infrastructures routières : Macky inaugure le tronçon Taredji-Podor et lance des travaux

(Podor, envoyés spéciaux) - Après les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et Kaolack, le président de la République, dans le cadre de sa tournée économique, s’est rendu dans le Nord du pays. Ainsi, Macky Sall, après Saint-Louis où il a démarré sa tournée d’une semaine (du 12 au 19 juin), a fait cap sur Podor pour visiter des casiers de Fanaye. Il s’est arrêté à Tarédji où il a été accueilli par les autorités administratives et les populations. Ici, après la présentation par l’Ageroute du projet de réhabilitation de la Nationale 2 (Ndioum-Ourossogui-Bakel) et du désenclavement de l’Île à Morphil, il a procédé à l’inauguration du tronçon Taredji-Podor et au lancement des travaux de la route Boubé-Ndianda-Diha, soit un linéaire de près de 25 kilomètres. La cérémonie a noté la présence notamment, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann.

« Podor a longtemps souffert d’un déficit chronique d’infrastructures »







Selon le Chef de l’Etat, cette cérémonie d’inauguration et de lancement de travaux, s’inscrit dans « la poursuite de ses efforts pour bâtir et moderniser le secteur routier, entre autres, faciliter la circulation des personnes et des biens, et désenclaver les terroirs pour qu’ils puissent enfin, libérer toutes les potentialités économiques » de la région de Saint-Louis.





De l’avis du Président Macky Sall, « Podor, comme tant d’autres localités de l’intérieur du pays, a longtemps souffert d’un déficit chronique d’infrastructures et particulièrement, d’infrastructures routières et d’ouvrages de désenclavement ». Un déficit qui, pour lui, est « aggravé par l’isolement naturel du Dandémayo ».





Près de 300 milliards d’investissement à Podor





Dans le département de Podor, Macky a initié un programme de réhabilitation et de construction d’infrastructures au profit des populations. Il s’agit, selon lui, d’un programme qui comprend un chantier de l’Île à Morphil, soit plus de 215 kilomètres de routes bitumées. Et ces réalisations s’inscrivent dans un programme global de désenclavement comprenant : un linéaire de 735 km de route et 7 grands ponts pour un financement de 292 milliards de francs Cfa.





Plusieurs infrastructures et ouvrages réalisés