Kaffrine : Le coup de fil et les instructions de Macky Sall aux responsables de Bby

L'ancien président Macky Sall a eu un échange téléphonique avec des hauts responsables de Bby. Ces derniers étaient en conclave à Kaffrine. Abdoulaye Seydou Sow a mis le téléphone portable en mode haut-parleur pour permettre à l'assistance d'écouter le message du patron de l'Apr



M.Sall a demandé à tous les leaders, les militants, les sympathisants de Bby de travailler dans l'unité et diagnostiquer leur défaite lors de la dernière présidentielle. Il leur demande également d'aller à la rencontre des populations pour vulgariser son bilan élogieux partout dans le pays.



" Tout ce que j'ai fait dans le pays, ne doit pas être dans les oubliettes. Je vous invite à l'unité et à la mobilisation.Certes je ne suis pas au Sénégal, je ne cesse pas de penser à vous.



Le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, le président du Conseil économique social et Environnement Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Wilane et d'autres responsables de Bby ont pris part à cette rencontre tenue à Kaffrine.