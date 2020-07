Karim Xrum Xax : «En prison, j’ai demandé à Assane Diouf d’arrêter les insultes»

Lors de son face-à-face avec la presse, l’activiste et membre du mouvement Nittu Deugg, Abdou Karim Guèye, a fait des précisions sur sa dernière vidéo live qui l’a envoyé en prison. Non sans dévoiler ce qu’il a dit à Assane Diouf en prison.Dans ses explications lors de sa conférence de presse, Xrum Xax a précisé qu’il n’a jamais insulté dans ses lives. «Je n’ai jamais insulté dans mes lives. Je fréquente des hommes religieux, de grandes personnalités religieuses. Et je n’insulterai jamais devant eux», dit-il.D’ailleurs, révèle-t-il, «j’ai discuté avec Assane Diop en prison et je l’ai demandé d’arrêter les insultes, car on peut mener son combat sans insultes».