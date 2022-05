Korité : Cherifou Job sa Braine vendent le stylisme sénégalais !

En droite ligne de leurs engagements de chanteurs et de leaders d'opinion, les deux binômes Cherifou et Job sa Braine clament haut et fort la fierté sénégalaise à travers une nouvelle vidéo intitulée « Dozé », une chanson à laquelle les deux artistes mettent en vedette les belles tenues sénégalaises.



Ensemble, ils multiplient les clins d’œil dans une vidéo tournée à Fann Hock et à la Médina bercée par des costumes traditionnels dans un décor épuré qui dénote l'originalité africaine.



Extrait de l'album international « No Welli » composé de 12 titres afro-pop, "Dozé" est le début d'un périple international annoncé par les deux artistes qui depuis trois ans marquent de leurs empreintes la scène musicale sénégalaise.



Selon Cherifou, cette chanson est dédiée à tout le public national, en marge de cette fête de Korité où les Sénégalais comme d'habitude portent de beaux habits pour marquer la journée entre parents et amis.



