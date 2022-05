«Passeport numérique» : l’ONFP lance une formation pour booster les compétences digitales

Dans l’optique de vulgariser les indicateurs qui doivent être respectés en termes de compétences et de connaissance de l’outil informatique, l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) a noué un partenariat avec l’International Certification of Digital Literacy (ICDL) pour une formation des formateurs en compétences numériques. Ce 16 mai à l’Université Anta Diop de Dakar, ces formateurs ont démarré les activités pour une semaine.









En droite ligne avec la vision du chef de l’Etat en ce qui concerne la transformation digitale, l’ONFP s’est engagé dans sa mission régalienne d’apporter un appui technique aux organisations privées et publiques. Cet appui va se matérialiser dans le diagnostic, l’identification et dans l’élaboration des plans de formation afin de faire du numérique un pilier de développement. Ce, par le biais de la formation et le renforcement de capacités des agents de l’Etat, des apprenants mais surtout de ces 30 formateurs qui sont appelés à prendre la relève et de dérouler d’autres formations au niveau national.





Selon le Directeur de l’office, Souleymane Soumaré, avec l’avènement de la covid19, des solutions numériques sont adoptées avec la mise en place de plusieurs plateformes digitales mais le bon usage de ces outils implique une connaissance et une certaine compétence en numérique.





Ce programme profite donc à tous les Sénégalais et ce "passeport numérique" permettra aux jeunes d’intégrer le marché de l’emploi.





L’ICDL, qui est une référence internationale, en termes de certification des compétences numériques compte accompagner ces formateurs dans les modules de base tels que la bureautique, les questions de sécurité informatique tournant autour des questions de cyber attack, de cybercriminalité qui impliquent la sécurité du Gouvernement, entre autres modules.





L’université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers le Centre universitaire pour l’inclusion digitale et l’employabilité des jeunes (CURI), porte un grand intérêt à cette initiative et ouvre les portes à la fondation ICDL.





« Nous nous conformons à la vision du chef de l’Etat de faire du Sénégal un pays digital et très avancé sur les questions du numérique», garantit Daris Gbaguidi, représentant de l’ICDL.