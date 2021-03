Le gouvernement bientôt ouvert aux LGBT ? (Par Xalaat tv)

Elle est passée presque inaperçue, la communication donnée par le ministre de la Justice Malick Sall lors du Conseil des ministres du mercredi 24 février dernier. Une communication qui porte sur un Partenariat pour un Gouvernement ouvert (open partnership government), lequel vise à promouvoir de manière implicite l'ouverture des gouvernements aux homosexuels et personnes se réclamant des LGBTQIA. Xalaat TV pousse plus loin la réflexion et fait des révélations. Regardez!