Législatives 2022 : Les responsables de BBY de Sicap Liberté s’unissent pour une majorité présidentielle

Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Sicap Liberté ont décidé d’oublier leurs divergences et de s’unir pour faire bloc derrière Mme Zahra Iyane Thiam, coordonnateur de ladite coalition à la Sicap Liberté. Ce, pour aller ensemble et gagner les législatives du 31 juillet 2022 afin dd donner une majorité éclatante au président de la République, Macky Sall, à l’Assemblée nationale.









C’est dans cette perspective claire et nette que la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a reçu, ce dimanche 8 mai, toutes les parties prenantes de la majorité présidentielle de la Sicap. Il s’agit notamment, de l’honorable député Santi Sène Agne et ancien maire de Sicap Liberté, de Tamsir Sokhna responsable politique et candidat malheureux à la mairie de Sicap Liberté aux élections locales du 23 janvier dernier. Ces leaders politiques ont ainsi scellé leur union avec la coordonnatrice de BBY de Sicap Liberté pour aller vers ces joutes électorales. Ce qui n’a pas été le cas lors des dernières élections locales.





La nécessité de s’unir pour l’intérêt général





Au cours de cette grande rencontre, qui s’est tenue au siège de BBY de Sicap Liberté, Tamsir Sokhna, responsable politique dans la localité, accompagné de ses militants et sympathisants, a affirmé et soutenu devant l’assistance son engagement derrière le président de la République et la coordonnatrice de BBY, Mme Zahra Iyane Thiam. Avant de souligner la nécessité pour eux de s’unir pour l’intérêt de la Sicap.





« L’idéal aujourd’hui, c’est de marcher ensemble et frapper ensemble »





Le maire sortant de Sicap Liberté et député à l’Assemblée nationale, pour sa part, a soutenu que quiconque l’appelle pour venir travailler avec lui, il viendra sans aucune hésitation. Et c’est ce qu’a fait la ministre Zahra Iyane Thiam.





De l’avis de Santi Sène Agne, si l’heure du travail a sonné, il faut qu’on s’unisse pour le faire. A l’en croire, « l’idéal aujourd’hui, c’est de marcher ensemble et frapper ensemble » pour gagner au soir du 31 juillet 2022.





« Le travail vient de commencer et le mot d’ordre qui a été donné, c’est de donner carte blanche au Président Macky Sall pour les investitures »





Prenant la parole, la coordonnatrice de BBY de Sicap Liberté s’est réjouie de cette décision prise par ses camarades. Selon Mme Zahra Iyane Thiam, le travail vient de commencer et le mot d’ordre qui a été donné par la coalition BBY de Sicap Liberté, c’est de donner carte blanche au Président Macky Sall pour les investitures. « Le Président veut l’unité. Il veut la stabilité pour notre pays, gage de pays et d’épanouissement, de sérénité mais surtout d’émergence. Oui, l’émergence pour notre pays est bien possible. Car, cette trajectoire sur laquelle nous sommes depuis 2012 sous l’impulsion de Son Excellence le Président Macky Sall est celle qui donne les résultats que nous comptabilisons dans les différents secteurs sociaux économiques de notre pays », a-t-elle soutenu.





Mieux, elle ajoute : « Dans la perspective de la consolidation de cette dynamique, nous devons redoubler d’efforts, renforcer notre action sur le terrain afin de lui donner et à notre coalition une majorité éclatante. C’est pourquoi, nous lui donnons carte blanche mais c’est pourquoi surtout nous réaffirmons non seulement l’unité retrouvée (…) ».





Près de 7500 parrains collectés dans la commune