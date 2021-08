LEICESTER-VILLARREAL: LE TACLE ASSASSIN DE NIÑO SUR FOFANA

Un tacle brutal de Fernando Niño a obligé Wesley Fofana à sortir sur civière, lors du match amical remporté ce mercredi soir par Leicester contre Villarreal (3-2). Le jeune défenseur français souffre peut-être d'une fracture à la jambe gauche.

Les images peuvent heurter les sensibilités. Au cours d'un match amical disputé ce mercredi soir par Leicester contre Villarreal (3-2), Wesley Fofana a dû sortir sur civière à la suite d'un tacle horrible de Fernando Niño. La saison de l'international Espoirs français (20 ans) semble d'ores et déjà compromise.

À la 59e minute de cette rencontre disputée au King Power Stadium, Wesley Fofana remontait le ballon à hauteur de la ligne médiane quand, sur sa gauche, Fer Niño a surgi. Pied en avant, le jeune attaquant espagnol (20 ans) a brutalement taclé en retard. La jambe gauche du défenseur français s'est alors retrouvée prisonnière du corps de son adversaire. Les ralentis montrent que la cheville (ou la zone du tibia/péroné) a sans doute été fracturée.



Fer Niño n'a pas été exclu pour ce geste insensé. Il s'est même offert un but à la 75e minute, permettant à Villarreal de revenir à 3-1 au score.

Après la rencontre, Wesley Fofana a brièvement publié un selfie, le montrant en train de grimacer de douleur sur la civière. La photo, qui était en ligne dans sa story Instagram, a cependant été assez vite supprimée.

À Leicester depuis la saison passée, à la suite d'un transfert ayant rapporté 35 millions d'euros à l'AS Saint-Étienne, Wesley Fofana s'apprêtait à disputer le Community Shield contre Manchester City (samedi, 18h15).

Why on earth are players tackling like this in a pre season ‘friendly’???



Get well soon Fofana ???? pic.twitter.com/aFbuihqlXz