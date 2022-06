Little Wigo : le nouveau service de transport et de livraison aux normes sûres

Dans l'optique de résoudre la problématique de la mobilité et de la circulation urbaine, Little Wigo, la nouvelle plateforme digitale des services de livraison mais également de transport, marque son entrée. Avec des outils aux standards modernes et internationaux, de jeunes sénégalais ont, ce jeudi 23 juin, reçu leurs clés de véhicules et autres outils de travail afin de démarrer le service.









Cette initiative vient soutenir l'employabilité des jeunes avec la création d'emploi en formant et formalisant plusieurs jeunes. Ces derniers dotés de scooters et véhicules de fonction vont, à leur tour, assurer la sécurité des personnes et des biens.





Alors que le secteur des deux roues est gangréné par la problématique de l'insécurité, Little wigo donne la possibilité au client d'identifier son chauffeur, de le localiser et avoir un large choix de service grâce au label “qualidrive” qui permet à ces travailleurs de fournir de manière professionnelle le service de livraison.





Conscient de l’environnement fortement concurrentiel, Bakary Coly, le PDG, mise sur de grandes innovations qui leur ont déjà valu l'acquisition de plus de 5000 entreprises disséminées dans 8 pays de l'Afrique de l'est depuis 10 ans maintenant.