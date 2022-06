Ministère de la Santé : Séquence émotion lors de la passation de service

La désormais Directrice générale de la Santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, désignée le 26 mai par le Président Macky Sall, ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est officiellement installée dans son fauteuil de ministre ce 2 juin. La cérémonie de passation de service s'est passée avec beaucoup d'émotions entre l'ancien et le nouveau ministre qui ont eu à travailler ensemble depuis quelques années. En présence des acteurs de la santé, des partenaires sociaux, techniques et financiers, l’ex ministre Abdoulaye Diouf Sarr a félicité et encouragé Marie Khemesse Ngom Ndiaye dans sa nouvelle mission.









Installé à la tête du département de la santé et de l'action sociale depuis le 15 septembre 2017, sans discontinuité à ce jour, Abdoulaye Diouf Sarr vient de passer les rênes du ministère à l'ancienne Directrice générale de la santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye.





Selon lui, il ne pouvait avoir meilleur remplaçant que Marie khemesse Ngom pour terminer le travail remarquable qu'ils ont commencé ensemble. L'ex ministre se dit convaincu des compétences de son successeur pour relever les défis afin de hisser le système de santé vers les meilleurs standards.





Émotion au rendez-vous





"Marie Khemesse est un médecin, un cadre de très haut niveau dont les compétences, le sérieux et l'engagement sont reconnus de tous. Son expérience, sa connaissance des dossiers et de ce département seront certainement des atouts majeurs", a déclaré le ministre sortant. Il exhorte ainsi l'ensemble des acteurs à accompagner la ministre et lui manifester une grande "loyauté qui est essentielle pour la réussite d'un management".





Lors de cette cérémonie, l'émotion était au rendez vous avec la nouvelle mandatée au service de la santé qui a eu à travailler avec 10 ministres de la République pendant 30 ans dans ce secteur. Se rappeler quelques souvenirs et exploits, a fait verser des larmes à Marie khemesse.





"Merci beaucoup M. le ministre d'avoir eu confiance en moi et en mon équipe, vous m'avez présentée à la face du monde", confesse Marie Khemesse à son ancien chef. Elle a tenu à préciser qu'il n'est pas facile de travailler avec un politicien mais avec Abdoulaye Diouf Sarr, ils l'ont réussi car l'homme n'a jamais voulu les associer à ses activités politiques.