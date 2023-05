Pèlerinage marial de Popenguine 2023 : Le maire Abdou Karim Sall apporte un soutien consistant aux pèlerins de Mbao

Le maire de la commune de Mbao ne déroge pas à la règle. Comme chaque année, dans le cadre des préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, Abdou Karim Sall ne lésine pas sur les moyens pour apporter son soutien à la communauté chrétienne de la zone, notamment la paroisse Sainte Marie Madeleine de Mbao. En effet, en bon maire, il a remis une enveloppe d’argent consistant et un important lot de matériels aux pèlerins de sa commune, en particulier les marcheurs qui vont aller à Popenguine. La cérémonie de remise officielle de ce soutien financier et matériels a eu lieu ce vendredi 19 mai, à la Paroisse Sainte Marie Madeleine de Mbao, en présence du Curé de ladite paroisse, Abbé Jean Noël Ndiogou Faye ; de l’Aumônier du Comité inter-décanal de coordination de la marche pèlerinage (CICOMAP), Abbé Curé D’ars Waly Sarr, par ailleurs, aumônier des jeunes de la Paroisse Sainte Marie Madeleine de Mbao ; du coordonnateur des jeunes catholiques de ladite paroisse, Charles Sène, entre autres.









2,5 millions de francs Cfa remis aux marcheurs et au comité d’organisation





Cette année, le soutien du maire de Mbao a connu un plus significatif. A la place de 1 million de francs Cfa qu’il avait prévu pour les marcheurs de sa commune, Abdou Karim Sall a doublé la mise en portant le montant à 2 millions afin de permettre à plus de jeunes de participer à la marche. « Je voudrais (…) saluer toute la communauté chrétienne de Mbao, et dire combien de fois nous sommes heureux d’être avec vous aujourd’hui dans le cadre des préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, qui est un événement à la fois national et international qui, comme vous le savez tous, draine beaucoup de pèlerins. C’est la raison pour laquelle, nous en tant que mairie, notre devoir est d’être à vos côtés pour vous accompagner », a souligné le premier magistrat de la commune de Mbao.





Sur place, Abdou Karim Sall a également remis une enveloppe de 500 000 francs Cfa au comité d’organisation (CICOMAP), structure chargée de l'organisation de la marche pèlerinage de Popenguine au Sénégal, en guise de soutien et d’appui.





6 000 bouteilles d’eau minérales, 250 T-shirts et 250 casquettes remis également aux marcheurs





Outre ces ressources financières, l’édile de Mbao a remis 6 000 bouteilles d’eau minérales, 250 T-shirts et 250 casquettes aux jeunes marcheurs de la localité.





Sur le plan logistique, l’autorité administrative s’est engagée également à mettre deux (02) véhicules Pick-up à la disposition des pèlerins de Mbao. Ce, pour leur faciliter les déplacements et le transport de matériels pendant et après le pèlerinage.





Le maire de Mbao a, par ailleurs, promis, si son agenda lui permet, de venir accompagner les marcheurs le jour du départ (dimanche 28 mai), et faire avec eux les premiers 10 kilomètres de marche sur Popenguine.





« La cohabitation entre musulmans et chrétiens au Sénégal doit être pérennisée »





Pour finir, Abdou Karim Sall a magnifié la cohabitation entre musulmans et chrétiens au Sénégal qui, selon lui, est « exemplaire et doit être pérennisée ». Il a également profité de l’occasion pour féliciter et saluer le « dynamisme » de la jeunesse chrétienne du Sénégal, avant de les inviter à accompagner le président de la République pour qu’il puisse « achever son ambition noble pour le Sénégal et pour les Sénégalais ».





« En tant que Curé de cette paroisse, je demeure sans voix »





Le curé de la paroisse Sainte Marie Madeleine de Mbao, pour sa part, a apprécié et salué à sa juste valeur les nombreux soutiens et gestes du maire Abdou Karim Sall. « Vraiment, devant les gestes que vous posez, en tant que curé de cette paroisse, je demeure sans voix. Merci de tout cœur. Au nom de toute la communauté paroissiale, nous vous disons un grand merci. Et encore une fois de plus, nous vous tendons notre main de collaboration », a laissé entendre Abbé Jean Noël Ndiogou Faye. Avant d’exhorter les jeunes chrétiens de la paroisse à concrétiser cette collaboration en joignant la parole à l’acte.





Toujours dans le cadre des préparatifs du pèlerinage de cette année, la mairie de Mbao a également initié, jeudi, une journée de nettoiement du foyer de charité du Cap des biches (Mbao) qui accueille les marcheurs venus de Dakar, Ziguinchor, Gambie, Guinée-Bissau, entre autres, pour rendre les conditions d’accueil beaucoup plus agréable.