Produits cosmétiques : Et si on parlait de l'excellence de la marque Makari de Suisse ?

Tels les autres secteurs porteurs de croissance, l'industrie de la beauté est incontestablement devenue une valeur ajoutée à l'économie mondiale. Dans presque tous les pays du monde, les instituts de beauté ne cessent d'accroître pour répondre à la demande incessante de la clientèle majoritairement dominée par les femmes. Cette réalité confronte nombreuses d'entre elles à un embarras de choix de gamme pour adoucir et unifier leur peau afin d'asseoir la beauté qui leurs conviennent. Et pour satisfaire aux multiples interrogations qu'elles se font dans les marchés du cosmétique, les professionnels du domaine ont créé la gamme "Makari de Suisse".







La gamme de produits "Makari De Suisse" est fondée dans le seul but de créer des produits de beauté de luxe pour les femmes de couleur. Elle a été lancée en 1995 par le Docteur Jacques François et le célèbre chimiste belge Gérard Pinault pour nourrir leur passion pour les soins de la peau. Makari De Suisse est donc ce produit de haute gamme très innovant spécialement formulé pour répondre aux besoins de la peau de couleur.





À l'époque, de nombreuses femmes de couleur recouraient à l'utilisation de produits chimiques nocifs pour traiter des problèmes de peau tels que la décoloration. Elles recherchaient des produits doux de haute qualité pour leurs besoins cutanés. Il a fallu la gamme Makari De Suisse pour répondre aux multiples demandent.





Ce produit de beauté médicalement certifié, répond depuis plus de 20 ans, aux besoins des femmes du monde entier en matière de soins de la peau.





De l’hyperpigmentation, la production excessive d’huile, l’hydratation à l’anti-vieillissement, les produits révolutionnaires de Makari contribuent à améliorer la santé globale de la peau et à prévenir les dommages futurs. De l'Europe en Amérique en passant par de nombreux pays Africains et Asiatiques, la gamme Makari De Suisse vendue en pharmacie, est sollicitée et utilisée par des millions de femmes qui témoignent sans cesse leur plus grande satisfaction.





En Senegal, le magasin adress est

Sacré Cœur 3 en face de la SENELEC

Dakar, Senegal

+221 33 821 0097

est ca trouve par toutes les pharmaceutique.





<< Nos produits sont soigneusement formulés dans des laboratoires suisses classés parmi les laboratoires de soins de la peau de la plus haute qualité au monde. C'est là que l'équipe de chimistes de Makari a formulé et breveté «Organiclarine», taches et même le teint de la peau tout en minimisant les signes du vieillissement. Larine organique provient de la racine du mûrier blanc. Le mûrier blanc pousse dans de nombreuses régions du monde, mais se trouve principalement en Asie et en Europe.

Aujourd'hui, notre distribution mondiale connait une augmentation accrue. Nous continuons à offrir des produits avancés de haute qualité, doux pour la peau et offrant des résultats indéniables pour les femmes du monde entier >>, exprime le Docteur Jacques.