Redécoupage administratif : «Comment sera configuré le département de Keur Massar» (Antoine Diome)

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, en compagnie de celui des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a présidé, ce jeudi 3 avril, au Building administratif, une conférence de presse inscrite dans le cadre des rencontres périodiques du gouvernement avec la presse, avec pour thème «Le redécoupage administratif de Keur Massar».



La 7e édition de cette conférence est axée sur trois points essentiels, à savoir : la départementalisation de Keur Massar ; la création de nouveaux arrondissements dans la région de Dakar et les limites des collectivités dans le département de Keur Massar, Pikine et Rufisque.



Ainsi, Keur Massar sera scindé en deux entités que sont : Keur Massar Nord, rattaché dans l’arrondissement de Malika, et Keur Massar Sud, dans le nouvel arrondissement de Diakhaye.



En plus de trois arrondissements que sont l’arrondissement des Niayes, rattaché dans la commune de Diakhaye, Parcelles et Niacoulrab.



Par contre, Médina Thioub et Tivaouane Peulh ne feront plus partie du département de Keur Massar, mais plutôt de Sangalkam.



Telles est la nouvelle configuration départementale de Keur Massar.



L’autre point de la conférence est centré sur le nouvel arrondissement du département de Rufisque. Il concerne l’arrondissement de Diamniadio.



S’agissant du département de Guédiawaye, il comprendra deux arrondissements que sont Sham Notaire composé de Golf Sud, et Wakhinane Nimzatt composé de Diarème Limamoulaye, Médina Gounass et Wakhinane Nimzatt.