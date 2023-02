Tensions politiques au Sénégal : Dame Mbodj déverse sa bile sur Macky Sall et Emmanuel Macron

À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, la situation politique devient très tendue entre la coalition au pouvoir et le chef de l'opposition Ousmane Sonko. Suffisant pour que le secrétaire général du Cusems/A, Dame Mbodj, de tirer la sonnette d'alarme et fustige ce qu'il appelle de l'acharnement sur la personne de président du Pastef.

Ce dernier révèle que l'unique responsable de cette situation délétère est le président Macky Sall et son régime qui ne respectent pas les lois et règlements du pays.





D'ailleurs, il invite la société civile et l'opposition à s'ériger en bouclier, afin de lutter contre toute éventuelle liquidation d'un adversaire politique.