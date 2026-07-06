CEDEAO : renforcement de la surveillance régionale sur les drogues
La CEDEAO a réuni, au Nigeria, les experts du Réseau ouest-africain d'épidémiologie sur l'usage des drogues (WENDU) afin de renforcer les capacités de surveillance régionale et de valider les données de 2025.
Cette rencontre vise à améliorer la qualité et la fiabilité des données sur la consommation de drogues pour orienter les politiques publiques. Les participants ont également examiné les progrès de la transmission numérique des données et préparé la publication d'un rapport sur l'évolution de la crise des drogues en Afrique de l'Ouest.
Auteur: Harouna NEYA Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.