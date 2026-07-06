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Afrique

CEDEAO : renforcement de la surveillance régionale sur les drogues

Auteur: Harouna NEYA

il y a 2 jours 2604 Lectures 0 Commentaires | English
CEDEAO : renforcement de la surveillance régionale sur les drogues

CEDEAO : renforcement de la surveillance régionale sur les drogues

La CEDEAO a réuni, au Nigeria, les experts du Réseau ouest-africain d'épidémiologie sur l'usage des drogues (WENDU) afin de renforcer les capacités de surveillance régionale et de valider les données de 2025.

Cette rencontre vise à améliorer la qualité et la fiabilité des données sur la consommation de drogues pour orienter les politiques publiques. Les participants ont également examiné les progrès de la transmission numérique des données et préparé la publication d'un rapport sur l'évolution de la crise des drogues en Afrique de l'Ouest.

Auteur: Harouna NEYA
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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