Communiqué

Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

il y a 21 heures

Accident à Thiaroye : un bouchon de 2km sur l'axe Dakar–AIBD

La circulation est fortement ralentie ce mardi aux environs de 14 heures sur l'autoroute à péage, à hauteur de Thiaroye, dans le sens Dakar-AIBD, à la suite d'un accident de la circulation.

Selon le communiqué rendu public par les autorités routières, les équipes d'intervention sont mobilisées sur les lieux afin de sécuriser la zone et de rétablir progressivement la fluidité du trafic.

L'accident a entraîné un important ralentissement, avec un embouteillage estimé à près de deux kilomètres (2km).

Les usagers empruntant cet axe sont invités à prévoir un temps de trajet supplémentaire.

Les responsables remercient les automobilistes pour leur patience et leur compréhension durant les opérations en cours.