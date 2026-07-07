Art & Culture

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 22 heures

« Nous 2 » : Un duo explosif entre Viviane Chidid et Wally Seck

La scène musicale sénégalaise s'enrichit d'une nouvelle collaboration de prestige. Viviane Chidid, figure emblématique du Djolof Band, fait son grand retour avec « Nous 2 », un single inédit enregistré en featuring avec Wally Seck. Cette rencontre artistique réunit deux des plus grandes voix du mbalax contemporain.

À travers ce nouveau titre, les deux artistes proposent une chanson aux sonorités modernes, portée par une mélodie entraînante et des paroles empreintes d'émotion. Chacun y pose sa signature vocale, offrant un équilibre harmonieux qui met en valeur leur complémentarité artistique.

Le clip officiel, dévoilé hier, illustre cette complicité à travers une réalisation soignée. Les premières réactions sur les réseaux sociaux témoignent de l'engouement du public, qui salue aussi bien la qualité de la production que l'alchimie entre Viviane Chidid et Wally Seck.

Cette nouvelle collaboration intervient après le succès de leur précédent duo, qui avait déjà conquis les amateurs de musique sénégalaise. Avec « Nous 2 », les deux artistes confirment leur capacité à créer des œuvres fédératrices, capables de séduire aussi bien leurs fidèles admirateurs qu'un public plus large.

Entre romantisme, modernité et rythmes entraînants, « Nous 2 » s'annonce comme l'un des morceaux phares de cette année sur la scène musicale sénégalaise et pourrait rapidement s'imposer parmi les titres les plus diffusés et appréciés du moment.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Viviane Chidid et Wally Seck sortent le single « Nous 2 », un duo de mbalax contemporain. - Le clip officiel, dévoilé hier, suscite un engouement sur les réseaux sociaux. - Cette collaboration fait suite au succès de leur précédent duo.