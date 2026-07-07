Attentats à la bombe: Emmanuel Macron sain et sauf (Elysée)
Le président français Emmanuel Macron est sain et sauf et poursuit sa visite en Syrie, a assuré mardi l'Elysée après l'explosion de deux bombes à proximité de l'hôtel où il a passé la nuit dans le centre de Damas.
Le chef de l'Etat français avait quitté l'établissement au moment où les explosions sont survenues. Il se trouve actuellement au palais présidentiel où se déroule un entretien élargi des dirigeants français et syrien avec leur délégation, qui sera suivi d'un tête-à-tête avec Ahmad al-Chareh, selon la présidence française.
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