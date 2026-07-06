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Justice

Détention et usage de drogue : Le lutteur Papa Boy Djiné fixé sur son sort

Auteur: Doudou DIOP

il y a 1 jour 6424 Lectures 1 Commentaires | English
Détention et usage de drogue : Le lutteur Papa Boy Djiné fixé sur son sort

Détention et usage de drogue : Le lutteur Papa Boy Djiné fixé sur son sort

Le lutteur Papa Boy Djiné a été jugé ce lundi par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour détention et usage de stupéfiants. Son arrestation fait suite à une dénonciation anonyme pour trafic de drogue, lors de laquelle la brigade de recherches de Keur Massar a saisi des résidus de chanvre indien à son domicile. Le prévenu a admis être un consommateur.

À la barre, le lutteur a de nouveau admis être fumeur de chanvre indien. Toutefois, il a changé de version en soutenant que les graines de chanvre indien retrouvées à son domicile ne lui appartenaient pas. Le procureur de la République a requis une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme.

La défense, assurée par Maitres Ibamar Diop, Aly Ndiaye, Mame Coumba Kane et Oumar Gaye, a plaidé la relaxe à titre principal. À titre subsidiaire, les avocats ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Rendant son jugement, le tribunal a déclaré Papa Boy Djiné coupable et l'a condamné à une amende ferme de 50 000 F CFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le lutteur Papa Boy Djiné a été jugé pour détention et usage de stupéfiants après une saisie de résidus de chanvre indien à son domicile. - Il a reconnu être consommateur de chanvre indien mais a nié la propriété des graines retrouvées chez lui. - Le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à une amende ferme de 50 000 F CFA.
Auteur: Doudou DIOP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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