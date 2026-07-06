Santé

Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 1 jour

Oussouye : Riposte citoyenne contre l’hépatite B

La place publique Sara Demba d’Oussouye a accueilli la cérémonie de clôture d’une formation consacrée à la lutte contre l’hépatite B. Organisée en partenariat avec le district sanitaire, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de prévention et d’action communautaire.

Pendant plusieurs jours, 22 participants ont suivi un programme intensif. Le volet théorique a permis d’explorer les modes de transmission de l’hépatite B, les moyens de prévention et l’importance du dépistage.

La phase pratique s’est distinguée par la réalisation de fresques de sensibilisation. Ces œuvres visuelles, conçues par les bénéficiaires, visent à informer et à mobiliser les populations locales autour des gestes préventives.

À l’issue de cette formation, les 22 participants deviennent des relais communautaires. Leur mission est désormais de porter la riposte citoyenne : diffuser les bonnes pratiques, sensibiliser leurs communautés et contribuer activement à la lutte contre l’hépatite B.

Cette initiative traduit une volonté forte : transformer la sensibilisation en un mouvement collectif et durable, où chaque citoyen devient acteur de la santé publique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 22 participants ont suivi une formation théorique et pratique sur l’hépatite B à Oussouye, en partenariat avec le district sanitaire. - La phase pratique a inclus la réalisation de fresques de sensibilisation pour informer les populations locales. - Les participants sont désormais des relais communautaires chargés de diffuser les bonnes pratiques et de lutter contre l’hépatite B.