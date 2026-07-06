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Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 jour

Détention de drogue : Le lutteur Coly Faye 2 écroué par le procureur Saliou Dicko

Déféré ce lundi par la brigade territoriale de Thiaroye pour détention et usage de drogue, le lutteur Coly Faye 2 va passer sa première nuit en prison.

Selon des sources de Seneweb, le pensionnaire de l'écurie Thiaroye-sur-Mer a été placé sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Il sera probablement jugé mercredi prochain.

Pour rappel, Coly Faye 2 a été interpellé par les gendarmes à la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic de chanvre indien.