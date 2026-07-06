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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

Koungheul : un bébé retrouvé dans les ordures, un miracle s’est produit

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Un bébé de sexe féminin a été retrouvé, dans la nuit du samedi au dimanche, dans une poubelle du marché central de Koungheul. Auteur de la découverte, El H. D. Sarr, conducteur de mototaxi, a déclaré que son attention a été attirée par les pleurs de l’enfant alors qu’il se soulageait non loin.

Informés, les éléments d’une patrouille de police se sont déployés sur les lieux. D’après Libération, qui donne l’information, les policiers ont découvert qu’il s’agit d’un nourrisson d’un mois. Le journal souligne que le bébé était habillée, emmaillotée et disposée dans la poubelle.

La même source ajoute qu’elle a été recueillie au commissariat de Koungheul avant d’être déposée au district sanitaire de la localité pour un examen médical et en attente des instructions du parquet, saisi de l’affaire.

«Une enquête a été ouverte», complète la même source.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un bébé d’un mois a été retrouvé dans une poubelle du marché central de Koungheul dans la nuit du samedi au dimanche. - Un conducteur de mototaxi, El H. D. Sarr, a découvert l’enfant grâce à ses pleurs alors qu’il se soulageait non loin. - Le nourrisson, habillé et emmailloté, a été recueilli au commissariat puis au district sanitaire, et une enquête a été ouverte.