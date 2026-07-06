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Koungheul : un bébé retrouvé dans les ordures, un miracle s’est produit

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 4867 Lectures 4 Commentaires | English
Koungheul : un bébé retrouvé dans les ordures, un miracle s’est produit

Koungheul : un bébé retrouvé dans les ordures, un miracle s’est produit

﻿﻿ 

Un bébé de sexe féminin a été retrouvé, dans la nuit du samedi au dimanche, dans une poubelle du marché central de Koungheul. Auteur de la découverte, El H. D. Sarr, conducteur de mototaxi, a déclaré que son attention a été attirée par les pleurs de l’enfant alors qu’il se soulageait non loin.

Informés, les éléments d’une patrouille de police se sont déployés sur les lieux. D’après Libération, qui donne l’information, les policiers ont découvert qu’il s’agit d’un nourrisson d’un mois. Le journal souligne que le bébé était habillée, emmaillotée et disposée dans la poubelle.

La même source ajoute qu’elle a été recueillie au commissariat de Koungheul avant d’être déposée au district sanitaire de la localité pour un examen médical et en attente des instructions du parquet, saisi de l’affaire.

«Une enquête a été ouverte», complète la même source.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un bébé d’un mois a été retrouvé dans une poubelle du marché central de Koungheul dans la nuit du samedi au dimanche. - Un conducteur de mototaxi, El H. D. Sarr, a découvert l’enfant grâce à ses pleurs alors qu’il se soulageait non loin. - Le nourrisson, habillé et emmailloté, a été recueilli au commissariat puis au district sanitaire, et une enquête a été ouverte.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (4)

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    Mamadou lamine Diop il y a 1 jour
    Selon ses déclarations, c’est en se soulageant non loin de là que ce conducteur de mototaxi a été alerté par les pleurs de l’enfant. Félicitations à lui pour avoir sauvé ce bébé abandonné, même si une contravention pour miction sur la voie publique serait pleinement méritée !
  • image
    ANO il y a 1 jour
    J'ai mal chaque fois que je vois ce genre d'article 😭😭😭😭 . Pourquoi déposer à la poubelle??? Déposer au moins sur un banc public, je ne sais pas moi. Qu'Allah SWT me donne assez de moyens pour ouvrir une maison d'accueil pour les mamans et bébés en situation de détresse au Sénégal 😭😭😭😭
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    Mamadou Lamine Diop il y a 1 jour
    Ndella Madior a voulu faire la meme chose. Malheureusement ceci est une prerogative exclusive de l'etat.

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