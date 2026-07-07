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Auteur: Seynabou Diagne, correspondante à Kaolack

La BNDE inaugure son nouveau siège régional à Kaolack

Le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), Mamadou Faye, a inauguré à Kaolack le nouveau siège de l'établissement. À cette occasion, il a souligné que cette nouvelle agence est bien plus qu'un bâtiment, mais l'expression concrète d'une banque qui évolue, se modernise et investit durablement dans la qualité de l'accueil, la proximité, l'innovation et l'excellence du service. L'institution a souhaité offrir aux populations de Kaolack un cadre moderne, spacieux, fonctionnel et accueillant, conçu pour placer les clients au cœur de toutes les préoccupations. Cette inauguration revêt également une portée hautement symbolique, incarnant le nouveau visage d'une BNDE profondément transformée, qui a retrouvé sa stabilité, renforcé ses fondamentaux et sait désormais regarder l'avenir avec confiance et ambition.

Selon lui, entre 2022 et 2024, l’institution avait traversé une période particulièrement difficile. Grâce à l'accompagnement constant de l'État du Sénégal et à un engagement remarquable du personnel de la banque, un vaste chantier de transformation a été engagé. Les équipes ont ainsi renforcé la gouvernance, modernisé l’organisation, les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, accéléré la digitalisation des services, replacé la performance commerciale au cœur de l’action et surtout rétabli la confiance des clients. Le directeur général révèle que sur les 29 banques que compte le Sénégal, la BNDE est la deuxième la mieux capitalisée avec 52 milliards de francs CFA détenus à 95 % par l'État du Sénégal.

Les résultats enregistrés en 2025 traduisent avec éloquence et pertinence la justesse des choix qui ont été opérés. Le total du bilan s'établit désormais à 855 milliards de francs CFA, soit une progression de 22 % sur une seule année et de plus de 300 milliards de francs CFA en deux ans. Mamadou Faye a conclu sur ces résultats en précisant que le produit net bancaire (PNB) progresse de 14 % tandis que le résultat net atteint 5,6 milliards de francs CFA, soit le meilleur résultat de l'activité commerciale jamais enregistré depuis la création de la BNDE.

Présidant l'activité, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Abib Camara, a souligné pour sa part que l'ouverture de cette agence constitue un signal fort de confiance envers le potentiel économique de cette région du bassin du Sine-Saloum, un espace reconnu pour sa dimension commerciale, agricole et industrielle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le directeur général de la BNDE, Mamadou Faye, a inauguré le nouveau siège régional à Kaolack, présenté comme un symbole de modernisation et de proximité. - La BNDE est la deuxième banque la mieux capitalisée du Sénégal avec 52 milliards de francs CFA, détenus à 95% par l'État. - En 2025, le total du bilan atteint 855 milliards de francs CFA (+22% sur un an), et le résultat net de 5,6 milliards est le meilleur jamais enregistré.