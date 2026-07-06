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Auteur: Seneweb-Commercial

il y a 1 jour

Un nouvel élan pour la SN HLM !

La nouvelle direction générale, soucieuse d'optimiser ses ressources, a obtenu le feu vert de son conseil d'administration pour élargir ses prérogatives.

Outre les recouvrements et les substitutions d'acquéreurs, elle pourra désormais mener des actions de régularisation, de reconversion et de cession.

Une décision qui devrait accélérer l'achèvement des projets en cours et ouvrir la voie à de nouvelles réalisations à Sébikotane, à Bambilor, aux Maristes, aux Almadies, à Saint-Louis et à Kaolack.

Dans le cadre d'un plan d'action trimestriel consolidé avec la tutelle technique à compter de ce mois-ci, un objectif minimal de 10 milliards est prévu d'ici au 30 septembre.

La nouvelle direction générale s'appuie sur un modèle économique d'autosubvention par péréquation afin de créer de la marge pour mieux soutenir sa mission sociale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La SN HLM a obtenu l’autorisation d’élargir ses prérogatives à la régularisation, la reconversion et la cession. - Un objectif minimal de 10 milliards est prévu d’ici au 30 septembre dans le cadre d’un plan d’action trimestriel. - La direction générale mise sur un modèle d’autosubvention par péréquation pour soutenir sa mission sociale.