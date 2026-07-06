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Un nouvel élan pour la SN HLM !

Auteur: Seneweb-Commercial

il y a 1 jour 6199 Lectures 12 Commentaires | English
Un nouvel élan pour la SN HLM !

Un nouvel élan pour la SN HLM !

La nouvelle direction générale, soucieuse d'optimiser ses ressources, a obtenu le feu vert de son conseil d'administration pour élargir ses prérogatives.

Outre les recouvrements et les substitutions d'acquéreurs, elle pourra désormais mener des actions de régularisation, de reconversion et de cession.

Une décision qui devrait accélérer l'achèvement des projets en cours et ouvrir la voie à de nouvelles réalisations à Sébikotane, à Bambilor, aux Maristes, aux Almadies, à Saint-Louis et à Kaolack.

Dans le cadre d'un plan d'action trimestriel consolidé avec la tutelle technique à compter de ce mois-ci, un objectif minimal de 10 milliards est prévu d'ici au 30 septembre.

La nouvelle direction générale s'appuie sur un modèle économique d'autosubvention par péréquation afin de créer de la marge pour mieux soutenir sa mission sociale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La SN HLM a obtenu l’autorisation d’élargir ses prérogatives à la régularisation, la reconversion et la cession. - Un objectif minimal de 10 milliards est prévu d’ici au 30 septembre dans le cadre d’un plan d’action trimestriel. - La direction générale mise sur un modèle d’autosubvention par péréquation pour soutenir sa mission sociale.
Auteur: Seneweb-Commercial
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (12)

Trier par :
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    Badou Fall il y a 1 jour
    Commencez par rembourser Les citoyens le peu d’argent que vous nous devez depuis des annèes nous courons deriere notre argent acquis de haute labor . Svp aidez nous . C’est une honte de traiter ses citoyens de la sorte. Y’a na qui sont morts sans recouvrer leur dû svp bougez un peu ce ni un prêt , ni un don mais notre argent que vs avez utilisé depuis pres de 10 ans sans interêt ni rien c’est vraiment frustrant .
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    Ins il y a 1 jour
    Je partage entièrement ce constat. Je suis moi aussi dans cette situation et, comme beaucoup d'autres citoyens, j'attends depuis des années le remboursement d'un argent qui m'appartient légitimement. Nous ne demandons ni un privilège, ni une faveur. Nous réclamons simplement la restitution de nos droits, d'un argent acquis honnêtement par notre travail. Cette attente interminable est profondément injuste et pénalise des milliers de familles. Certains n'ont malheureusement jamais eu la chance de récupérer leur dû avant de disparaître. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités et mettent en place un calendrier clair et transparent pour le remboursement de tous les citoyens concernés. Nous méritons d'être traités avec respect et dignité.
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    Mané Moustapha il y a 1 jour
    Remboursez á vos clients l'argent que vous leur devez ! Peu de sénégalais font confiance à SN HLM.
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    Pratiqué il y a 1 jour
    J’ai rencontré récemment le DG et ses collaborateurs proches à New York lors du Build Expo Africa et je me suis enregistré sur la database. Ils sont biens et veulent accélérer les choses, à voir. Lors d’un panel il a parlé d’un projet à Sebikotane pour la diaspora qui sera lancé prochainement. Je suis intéressé par ce projet et j’espère que ça va aboutir. Je serai au Sénégal pour décembre et je viendrai voir inshallah
  • image
    correction il y a 17 heures
    C'est Build Africa Expo qui s'est tenu le 21 juin à New York. Effectivement, de bonnes perspectives pour SN HLM avec DG à la tête et son équipe. Bon courage

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