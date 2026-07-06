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Sport

Coupe du monde 2026 : L’Espagne établit un record défensif historique

Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour 6236 Lectures 3 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 : L’Espagne établit un record défensif historique

Coupe du monde 2026 : L’Espagne établit un record défensif historique

Le parcours de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 continue de marquer l’histoire. Qualifiée pour les quarts de finale après sa courte victoire face au Portugal (1-0) en huitièmes de finale, la Roja s’est également offert un record inédit grâce à la solidité de sa défense.

En s’imposant dans ce derby ibérique, les Espagnols ont porté leur série d’invincibilité défensive à 618 minutes sans encaisser le moindre but, un nouveau record absolu dans l’histoire de la Coupe du monde. 

Une performance exceptionnelle qui témoigne de la rigueur et de l’organisation de l’équipe espagnole depuis plusieurs éditions du tournoi.

Avec cette série, l’Espagne dépasse les précédents détenteurs du record. La Suisse, qui avait enchaîné 557 minutes sans concéder de but en Coupe du monde, est désormais reléguée à la deuxième place. L’Italie complète le podium avec une série de 550 minutes.

Pour retrouver la trace du dernier but encaissé par la Roja dans la compétition, il faut remonter au 1er décembre 2022, lors de la phase de groupes du Mondial au Qatar. Ce jour-là, le Japon s’était imposé 2-1 grâce notamment à une réalisation d'Ao Tanaka à la 51e mn. 

Depuis, les Espagnols ont disputé six rencontres consécutives sans voir leur gardien être battu. 

Cette solidité défensive constitue l’un des principaux atouts de la sélection espagnole dans sa quête d’un deuxième sacre mondial, après celui remporté en 2010 en Afrique du Sud. 

Désormais en quarts de finale, la Roja tentera de prolonger cette impressionnante série tout en poursuivant son aventure vers le titre mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Espagne a établi un record défensif historique de 618 minutes sans encaisser de but en Coupe du monde. - Ce record dépasse celui de la Suisse (557 minutes) et de l'Italie (550 minutes). - Le dernier but encaissé par l'Espagne remonte au 1er décembre 2022, lors d'une défaite 2-1 contre le Japon.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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  • image
    Poseidon il y a 1 jour
    sénégal 9 but en 3 matchs
  • image
    Footyx il y a 20 heures
    C'est en 4 matchs
  • image
    Lazou il y a 17 heures
    Attention ! C une bonne équipe malgré ses déboires dans ce Mondial ! Il suffit de reconstruire sa défense- et le Senegal a un bon vivier- et elle pourra repartir @ Les 86 mn contre la Belgique et la 1ere mi temps contre France sont assez éloquente de ce point de vue ! Un problème de coaching !!

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