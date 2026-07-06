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Sport

Macron apporte son soutien à Mbappé face aux "attaques racistes" d'une sénatrice paraguayenne

Auteur: AFP

il y a 1 jour 6563 Lectures 17 Commentaires | English
Macron apporte son soutien à Mbappé face aux "attaques racistes" d'une sénatrice paraguayenne

Macron apporte son soutien à Mbappé face aux "attaques racistes" d'une sénatrice paraguayenne

Emmanuel Macron a apporté son soutien au capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, dénonçant les "attaques racistes" dont il a fait l'objet de la part d'une sénatrice paraguayenne après le 8e de finale du Mondial-2026, a affirmé l'Elysée lundi.

"Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l'équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l'objet. Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l'a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen", a indiqué la présidence française.

La sénatrice Celeste Amarilla a violemment attaqué la superstar des Bleus après la défaite de son pays (1-0), le qualifiant "d'abruti" n'ayant "même pas appris à écrire", ou encore de "Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français".

De nombreux responsables politiques français avaient précédemment condamné les propos tenus par cette sénatrice, dont deux candidats à l'élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal (Renaissance) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise).

"Le racisme et les discriminations n'ont leur place nulle part", a écrit sur X le premier, affichant son "soutien". "Le racisme abaisse ceux qui s’en rendent coupables. Elle est le déshonneur du Paraguay, vous êtes l'honneur de la France", a tonné le second sur le même réseau en s'adressant à l'attaquant des Bleus, buteur contre le Paraguay.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Emmanuel Macron a soutenu Kylian Mbappé face à des "attaques racistes" d'une sénatrice paraguayenne après le 8e de finale du Mondial-2026. - La sénatrice Celeste Amarilla a insulté Mbappé, le traitant d'"abruti" et de "Camerounais issu de la colonisation". - Des responsables politiques français, dont Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon, ont condamné ces propos.
Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (17)

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    indignation ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    c'est une indignation sélective: quand Mbappé est victime du racisme venant des paraguayens Macron et l'état français s'en indignent mais quand les joueurs d'origine africaine comme Mbappé sont l'objet d'insultes racistes comme c'est le cas en France en toutes saisons, c'est silence radio, motus et bouche cousue. Depuis quand l'Etat français s'indigne t-il du racisme contre les joueurs qui défendent ses couleurs, Les joueurs sans lesquels la France aurait été laminée, malmenée, humiliée ?Et quand est-ce que la France prendra des mesures contre le racisme. LaFrance ne voit que le racisme des autes! France, faut commencer par balayer devant ta propre porte !
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    Commencez par le FN il y a 1 jour
    Balayez devant votre porte. Les noirs et les arabes musulmans sont chaque jour brimés en France. La France est devenu l'un des Pays les plus racistes du Monde développé.
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    @toi il y a 1 jour
    @Commencez par le FN  Tu racontes vraiment n'importe quoi ! Je vis en France. Je sais que des racistes existent dans la société française mais je n'en ai encore jamais été victime personnellement. Alors de là à dire que les Noirs sont brimés chaque jour il faut habiter sur une autre planète ou ne pas avoir le sens des réalités. De toute façon le sujet est tellement sensible que le moindre dérapage sera médiatisé.
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    lamine il y a 1 jour
    @Commencez par le FN  nous sommes nombreux à vivre en français ou à être français. il y a certes des gens racistes comme partout (meme si l'europe occidentale est sans doute l'endroit le moins raciste sur terre avec le canada) mais jamais un sénateur ne se permettrait d'arriver à ce niveau de haine raciale en france. donc oui la france a des leçons à donner au paraguay. ne serait-ce qu'avec la composition de leur équipe, de leur société les français ont des leçons a donner au paraguay sans dire pour autant que c'est parfait.
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    révolté il y a 1 jour
    Les paraguyens sont des mauvais perdants. Il y a trop de racisme chez ces sud-américains. On avait déjà un aperçu avec les argentins et maintenant le paraguayens. Cette senatrice est allée trop loin avec une violence raciste incompatible avec des responsabilités politiques. La France va porter plainte.
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    Assane il y a 1 jour
    En ce moment si on me dit entre la France ou l'Afrique du Sud tu prendra quel pays pour t'installer?Le choix est vite fait.
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    Vérité il y a 23 heures
    Peu de pays sont aussi accueillant pour les noirs que l'Amérique du nord (sauf certains états US) et l'Europe de l'ouest c'est un fait. Tout le reste du monde a plusieurs décennies de retard.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Mais l'affaire, particulièrement choquante, n'en est pas restée à ce stade. Le gouvernement paraguayen y est allé de son communiqué dans lequel il « déplore et condamne les propos de la sénatrice [...] contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que notre pays promeut ».
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    macron et pap il y a 23 heures
    quand M Macron Président de la République nomme M Pap Ndiaye au poste de ministre dela République et que ce dernier est victime d'insultes racistes graves, que fait M Macron pour le défendre et l'imposer comme un citoyen à part antière, eh bien M Macron finit tout simplement par céder face aux sirènes racistes en le dégommant tout bonnement. M Ndiaye n'a fait aucune faute et n'est ni mieux ni pire que n'importe quel autre ministre BLANC. Son seul tort : il a la même couleur de peau que Mbappé que Macron se plait à défendre aujourd'hui devant le monde entier. Quelle hypocrisie
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    HS il y a 22 heures
    N'importe quoi ce n est pas le seul ministre à être rester peu de de temps.
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    bebert il y a 22 heures
    Rien contre Macron mais les Français devraient plutôt balayer devant leur porte. Bizarrement c'est aussi les peuples les plus racistes ( arabe, français ) qui volent au dessus de nous comme des vautours
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    jedi il y a 22 heures
    Au moins elle dit tout haut ce qu'elle pense . Si ça peut lui faire du bien tant mieux en attendant ils ont joué comme des pieds et elle est moche comme un poux
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    jedi il y a 22 heures
    Au moins elle dit tout haut ce qu'elle pense . Si ça peut lui faire du bien tant mieux en attendant ils ont joué comme des pieds et elle est moche comme un pou. C'est toujours comme ça ils sont fiers de passer pour racistes parce qu'ils s'imaginent être du bon côté

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