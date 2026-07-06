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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Macron apporte son soutien à Mbappé face aux "attaques racistes" d'une sénatrice paraguayenne

Emmanuel Macron a apporté son soutien au capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, dénonçant les "attaques racistes" dont il a fait l'objet de la part d'une sénatrice paraguayenne après le 8e de finale du Mondial-2026, a affirmé l'Elysée lundi.

"Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l'équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l'objet. Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l'a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen", a indiqué la présidence française.

La sénatrice Celeste Amarilla a violemment attaqué la superstar des Bleus après la défaite de son pays (1-0), le qualifiant "d'abruti" n'ayant "même pas appris à écrire", ou encore de "Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français".

De nombreux responsables politiques français avaient précédemment condamné les propos tenus par cette sénatrice, dont deux candidats à l'élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal (Renaissance) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise).

"Le racisme et les discriminations n'ont leur place nulle part", a écrit sur X le premier, affichant son "soutien". "Le racisme abaisse ceux qui s’en rendent coupables. Elle est le déshonneur du Paraguay, vous êtes l'honneur de la France", a tonné le second sur le même réseau en s'adressant à l'attaquant des Bleus, buteur contre le Paraguay.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Emmanuel Macron a soutenu Kylian Mbappé face à des "attaques racistes" d'une sénatrice paraguayenne après le 8e de finale du Mondial-2026. - La sénatrice Celeste Amarilla a insulté Mbappé, le traitant d'"abruti" et de "Camerounais issu de la colonisation". - Des responsables politiques français, dont Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon, ont condamné ces propos.