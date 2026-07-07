Portugal : le coup de gueule de Quaresma

Éliminé par l’Espagne (0-1) en 8e de finale de la Coupe du monde, le Portugal essuie déjà de vives critiques. L’ancien international Ricardo Quaresma n’a notamment pas épargné la Seleção.
"Tout le monde disait que cette équipe était la meilleure de l’histoire du Portugal, mais en quoi ? Qu’a-t-elle gagné ? On rentre à la maison, la tête baissée. Au milieu de terrain, nous avons de grands joueurs, beaucoup de talent, mais ils ont été très, très faibles sur ce Mondial. L’attaque pareil et la défense était perdue. Le mieux, c’est que je m’arrête là, sinon je vais dire des choses que je vais regretter plus tard", a lancé l’ex-ailier pour LiveModeTV.
Auteur: Maxifoot.fr Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Commentaires (2)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.