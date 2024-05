Évaluation de l'UEMOA au Sénégal : Analyse des politiques et programmes

La Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le Gouvernement du Sénégal ont récemment procédé à l'examen des résultats de l'évaluation de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires pour l'année 2023, renseigne un communiqué de l’institution sous-régionale. Cette évaluation, qui s'est déroulée du 30 octobre au 2 novembre 2023 à Dakar, a réuni une délégation de la Commission de l'UEMOA, dirigée par son président Abdoulaye Diop, ainsi qu'une délégation ministérielle conduite par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.



Les experts présents ont examiné les conclusions de cette évaluation, consignées dans un Mémorandum, et les échanges entre les deux délégations auront lieu à Dakar le vendredi 10 mai 2024, à partir de 9h00 à l'hôtel AZALAI.



Il convient de rappeler que la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA a été instituée par Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement (CCEG) de l'Union le 24 octobre 2013. Cette revue, placée sous la présidence des Premiers Ministres ou Chefs de Gouvernement, et sous la tutelle des Ministres en charge des Finances, vise à évaluer et à renforcer la mise en œuvre des politiques et réformes au sein de la zone UEMOA.