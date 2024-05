Larousse: Angélique Kidjo et Omar Sy entrent dans la postérité

Larousse: Angélique Kidjo et Omar Sy entre dans la postérité

Dans l’édition 2025 du dictionnaire Le Larousse, plus de 40 nouvelles personnalités seront ajoutées. Parmi ces ajouts se trouvent les personnalités comme l’icône de la musique africaine la Béninoise, Angélique Kidjo et la star du cinéma le Franco-Sénégalais Omar sy. Ils sont intronisés dans l'édition 2025 du Larousse, le dictionnaire français le plus prestigieux.