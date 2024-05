[Entretien] « Plagiat » du Coran sur la Bible, le retour du Messie : Les révélations de l’imam Kanté

Dans son 10e livre intitulé « Muhammad - Le Sceau des Prophètes : La « part » d'Ismaël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique », l'imam Ahmadou Makthar Kanté plonge dans les profondeurs de l'histoire religieuse. Dans cette interview accordée à Seneweb, il revient sur la signification de l'Alliance abrahamique et son rapport avec le concept du Sceau des prophètes. L’écrivain éclaire les lecteurs sur la centralité de la part d'Ismaël dans cette histoire. Il aborde également la controverse entourant le prétendu plagiat et le livre « Le Coran des historiens », en démontrant les caractéristiques singulières du livre de l’islam. En explorant la fonction politique des prophètes et leur impact sur la bonne gouvernance et la citoyenneté, l'imam Kanté ouvre la voie à une réflexion profonde sur les enjeux contemporains, notamment en ce qui concerne le Sénégal.



Au cours de cet entretien, Ahmadou Makhtar Kanté est revenu sur la naissance sans père de Jésus, en mettant en avant des faits relatés par le Coran qui n’existent pas dans la Bible. Enfin, l’écrivain a abordé la question du retour du Messie en faisant un comparatif entre les trois religions révélées.