LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN BERNARD PIVOT EST MORT À L'ÂGE DE 89 ANS

Le célèbre journaliste et écrivain français, Bernard Pivot, est mort ce lundi 6 mai, des suites d’une maladie. Il avait 89 ans.





Le meilleur ambassadeur de la lecture. Bernard Pivot, journaliste et écrivain français, né le 5 mai 1935 à Lyon, s’est éteint ce lundi 6 mai à l’âge de 89 ans. L'homme de littérature a animé durant de longues années les émissions littéraires et culturelles les plus populaires de la télévision, comme Apostrophes ou encore Bouillon de culture.





Au cours de sa riche carrière, Bernard Pivot avait notamment présidé l'académie Goncourt de 2014 à 2019, ou encore créé et présenté les Championnats de France d'orthographe, puis les Championnats du monde d'orthographe, renommés Dicos d'or, bientôt rebaptisés la dictée de Pivot par le grand public. Il était également célèbre pour avoir refusé la Légion d’honneur en 1992.





LA MODESTIE DE L'ADMIRATEUR