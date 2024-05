Propriétés de luxe à Dubaï : Les achats controversés des dirigeants africains

L'enquête intitulée « Dubaï Unlocked » révèle comment des personnalités influentes du Gabon, du Tchad et du Congo-Brazzaville ont investi des millions d'euros à Dubaï, avec des fonds dont la provenance suscite des interrogations.













Parmi ces acquisitions figurent des propriétés luxueuses, telles que des appartements haut de gamme dans les gratte-ciels emblématiques de Dubaï et des villas somptueuses avec terrains de golf. Ces transactions immobilières sont souvent effectuées avec des capitaux douteux, mais Dubaï semble fermer les yeux, offrant ainsi une destination sécurisée par rapport à l'Europe ou aux États-Unis.













L'enquête du journal Le Monde cite la présidente de la Cour Constitutionnelle du Gabon pendant plus de trois décennies et proche de l'ancien président Omar Bongo, Marie-Madeleine Mborantsuo. En 2013, elle aurait dépensé six millions d'euros pour acquérir cinq (5) appartements et deux (2) villas à Dubaï.













Du côté du Congo-Brazzaville, le nom de la belle-fille du Président Denis Sassou Nguesso, Nathalie Boumba-Pembe apparaît dans les registres de Dubaï. En 2018, elle aurait acheté une villa de 700 mètres carrés pour trois millions et demi d'euros.













Son patrimoine est également surveillé par la justice américaine, qui a découvert un appartement de luxe en Floride offert par son époux, Denis Christel Sassou-Nguesso.













Le ministre de l'Intérieur congolais, Raymond Zéphirin Mboulou, est également mentionné dans l'enquête. En 2016, il aurait acquis simultanément une villa et deux appartements pour un montant total de plus de trois millions d'euros.













L'enquête souligne que de nombreuses personnalités politiques tchadiennes possèdent également des biens immobiliers à Dubaï, bien que les informations soient souvent fragmentaires. Un cas notable est celui du beau-frère de l'ancien Président Idriss Déby, Mahamat Hissein Bourma qui, après avoir pris la tête de la société des hydrocarbures du Tchad, aurait acheté cinq (5) appartements et une vaste villa à Dubaï.