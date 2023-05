Adji Sarr au Procureur : "Ce que le Dr Gaye m'a dit..."

Après le Président de séance, c’était au tour du Procureur d’interroger Adji Sarr. La présumée victime est notamment revenue sur ses échanges avec le Dr Alfousseyni Gueye, qui l’a ausculté après le “cinquième viol”. “Quand Sidy Ameth Mbaye m'a amené à l'hôpital, dit l'ex masseuse, le docteur Alfousseyni Gaye s'est écrié: "qui est cet imbécile qui t'a fait ça. Il m'a traité et m'a prescrit la pilule du lendemain", raconte-t-elle.



L’accusatrice de Ousmane Sonko est aussi revenue sur la perte de sa virginité : “La première fois, j’ai tellement souffert au point de me renseigner sur comment soigner une infection. On m’a prescrit un savon ordinaire”.



Face au Procureur, Adji Sarr s’est décrit en “innocente” qui a expérimenté “le sexe avec Ousmane Sonko qui l’obligeait à entretenir des relations intimes”.