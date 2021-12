Plainte contre Téliko : La requête de Madiambal après avoir été auditionné

Le patron du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a été convoqué, hier, 28 décembre, par la Commission d'instruction mise en place par la Cour Suprême.



Le journaliste a été auditionné dans l'affaire l'opposant au magistrat Souleymane Téliko. En guise de réparation du préjudice causé, il dit réclamer le franc symbolique à Teliko.



«Je me suis constitué partie civile et je réclame, en guise de réparation, le franc symbolique», a confirmé Madiambal Diagne repris par Le Quotidien.



Pour rappel, Madiambal Diagne poursuit le juge Souleymane Téliko devant la Chambre criminelle de la Cour Suprême pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injures publiques.



En clair, il reproche au magistrat de l’avoir accusé de fait de viol, lors de l’audience du 3 juin dernier.