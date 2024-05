Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec la secrétaire générale d’Amnesty International Agnès Callamard

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a accordé une audience, le vendredi 3 mai 2024, à Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, selon Seydi Gassama. Elle aurait été accompagnée de représentants de l’organisation au Sénégal et en Afrique.



« Au cours de l’audience, le président Faye a renouvelé son engagement à prendre des initiatives pour renforcer la protection des droits humains et la bonne gouvernance économique et financière », informe le directeur exécutif de la section Amnesty International au Sénégal.