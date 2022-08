Législatives sans heurts : Pape Diop salue la maturité du peuple sénégalais

Pape Diop salue la maturité du peuple sénégalais

La Coalition Bokk Gis Gis Ligueey remercie ses partisans et collaborateurs après la tenue des élections Législatives.





''La coalition Bokk Gis Gis Ligueey a obtenu un siège de député pour la prochaine législature. Je voudrais remercier tous les électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages, permettant ainsi à notre coalition d'être représentée dans la nouvelle Assemblée'', lit-on dans une note signée par la tête de liste nationale de la Coalition, Pape Diop.