Association Serigne Falilou Fall : 7e édition d’hommage aux tirailleurs sénégalais

Le 8 mai 2024 marquera le septième hommage annuel aux soldats tirailleurs sénégalais, avec une attention particulière portée à Serigne Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Sidy Ahmed Sy, fils aîné de El Hadj Malick Sy et de Sokhna Rokhaya Ndiaye. La cérémonie se déroulera à Paris, à l'Arc de Triomphe, à partir de 16 h. Présidant l'association Serigne Falilou Fall, Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, petit-fils de Cheikh Ibra Fall a salué la participation de l'ambassadeur du Sénégal à Paris, Maguette Seye, ainsi que du consul Amadou Diallo et de la vice-consule Aissata Dia.







L'événement sera suivi d'un dîner de gala au Cercle National des Armées, place Saint-Augustin à Paris, selon les informations fournies par l'organisation.





Notablement, la commémoration en l'honneur des tirailleurs sénégalais a été enrichie par la présence de dignitaires religieux, notamment Serigne Cheikh Bintou Fall, khalife de Serigne Ablaye Fall Ndar, et d'une délégation de la famille religieuse de Tivaouane.





Pour information, celui dont l’association porte le nom, Serigne Falilou Fall, matricule 2222, a disparu pendant la Première Guerre mondiale. Il est le fils aîné de Cheikh Ibra Fall, compagnon dévoué de Serigne Touba Khadim Rassoul. En France, le 8 mai est également marqué par l'hommage rendu à des milliers de soldats mobilisés inconnus qui ont combattu pour la nation française.





L'événement débutera à Nice pour se conclure à Menton, au cimetière du Trabuquet où se trouve le mémorial du tirailleur. Dans le même ordre d'idées, Serigne Cheikh Khady Abdoulaye Fall Ndar entreprend depuis quelques années de retrouver la tombe de son défunt parent en Europe.





Les organisateurs de cet événement en appel à la participation de tous pour sa réussite. A cet effet, une cagnotte a été ouverte afin de collecter la somme de 5000€ qui permettront de « de financer la location de la salle ».





Le lien de la cagnotte :