Guéri du Coronavirus : Les premiers mots de Mamadou Lamine Diallo

Testé positif au Coronavirus, il y a quelques jours, le député à l'Assemblée nationale, Mamadou Lamine Diallo a annoncé, sur sa page Facebook, être guéri.Le président du mouvement Tekki, a tenu d'emblée à remercier tout le monde, particulièrement les autorités étatiques et sanitaires. C'était l'occasion pour lui aussi, dit-il, de présenter ses condoléances à la députée Marie Louise Diouf décédée il y a quelques jours."Alhamdoulilahi. Enfin, je vais aller saluer ma mère en toute quiétude. Je remercie tous ceux, au Sénégal et dans le monde, qui ont prié pour mon prompt rétablissement. Je salue l'engagement patriotique et le professionnalisme de notre personnel de santé, notamment Professeur Moussa Seydi, Dr Kadia Diallo, Dr Signaté de Sos Medecins et Dr El Hadji Sarr de la ville de Dakar. Je présente mes condoléances à la famille de l'Honorable Députée Marie Louise Diouf de Grand Yoff, mon homonyme MLD affectueusement. Je prie pour les collègues députés malades et tous les citoyens traités dans les hôpitaux comme à domicile. Vigilance absolue contre la Covid 19. La lutte continue", a-t-il posté.