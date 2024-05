Sécurité routière au Sénégal : Un manifeste lancé par les Patriotes Riders Team

L'inquiétude face au nombre alarmant d'accidents mortels de la circulation pousse les Patriotes Riders Team à sortir un manifeste pour dire stop. Les Patriotes Riders Team réclament des mesures fortes de la part des autorités compétentes pour mettre fin à cette situation critique. Seneweb vous livre les 10 recommandations de leur pétition.





"1. Respect de la loi et du Code de la route : Nous exigeons que la loi et le Code de la route soient rigoureusement respectés par tous les usagers de la route, qu'ils soient conducteurs de véhicules motorisés, piétons ou cyclistes.





2. Application des sanctions prévues par la loi : Nous demandons que les sanctions pour les infractions au Code de la route soient appliquées de manière stricte et équitable, sans aucune forme de favoritisme ou de corruption.





3. Renforcement des contrôles policiers et gendarmes : Nous appelons à un renforcement des contrôles de la police et des gendarmes sur les routes, afin de dissuader les comportements dangereux et d'assurer le respect des règles de circulation.





4. Lutte contre la corruption : Nous exigeons une lutte ferme contre la corruption dans les processus d'obtention du permis de conduire, des visites techniques, du contrôle et paiement des amendes, afin d'assurer l'intégrité des contrôles routiers.





5. Identification et sécurisation des axes routiers dangereux : Nous demandons l'identification des axes routiers les plus dangereux et la mise en place de mesures de sécurité adéquates, telles que des aménagements routiers, des limitations de vitesse et des campagnes de sensibilisation.





6. Signalisation de sécurité sur les chantiers routiers : Nous insistons sur l'importance pour les sociétés en charge des chantiers routiers de mettre en place une signalisation adéquate pour garantir la sécurité des usagers de la route.





7. Mise en place d'une brigade motorisée spéciale équipée de caméras embarquées : Nous proposons la création d'une brigade de motos spéciale équipée de caméras embarquées, chargée de traquer les infractions telles que l'utilisation du téléphone au volant, afin de renforcer la sécurité routière et de dissuader les comportements dangereux.





8. Régulation et législation sur le transport de personnes en motos : Nous demandons une régulation et une législation plus stricte concernant le transport de personnes en motos, en imposant des normes de sécurité telles que le port du casque pour le conducteur et le passager, des limitations de nombre de passagers, et des formations obligatoires pour les conducteurs de motos-taxis.





9. Mise à jour du cadre réglementaire : Nous réclamons une mise à jour du cadre réglementaire concernant les véhicules de transport en commun et les motos-taxis, afin de préciser les obligations et responsabilités des propriétaires et conducteurs en matière de sécurité routière.





10. Révision de la formule des assurances : Nous demandons une révision de la formule des assurances pour que ce ne soit pas la victime qui doive prendre en charge les frais d'huissier pour le constat en cas d'accident. Cette responsabilité devrait incomber à l'assureur afin de garantir une indemnisation juste et équitable pour toutes les parties impliquées".