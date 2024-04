PSG : Abdou Diallo révèle sur Neymar

Abdou Diallo a joué trois saisons au PSG. Durant son passage dans le club de la capitale française, le défenseur sénégalais, qui évolue désormais à Al-Arabi (Qatar), a joué avec Neymar. Il garde un bon souvenir du joueur brésilien qu’il qualifie d’«extraterrestre». «Il jouait à gauche, dans l’axe, à un moment. Il s’est retrouvé seul en pointe», s’est lancé le champion d’Afrique avec les Lions (23 sélections, 2 buts).



Dithyrambique, Abdou Diallo de marteler : «On avait une tactique sur les dégagements de Navas [gardien de but], on jouait en appui. Les petits ponts, les highlights, c’était un récital. Derrière, ce qui était bien, c’est qu’il y avait dix mecs qui se mettaient au service de cette individualité. Lui était un peu la cerise sur le gâteau, mai le gâteau était tellement consistant, tellement en mission et prêt à se sacriier que la mayonnaise a pris direct…»