Mali : L'armée annonce plus de 200 terroristes neutralisés
L’État-major général des armées maliennes a annoncé, ce 6 juillet 2026, que plus de 200 terroristes ont été neutralisés lors d'opérations aéroterrestres menées à Anéfis par les forces armées maliennes (FAMA) et leurs partenaires.
Selon le communiqué, 35 frappes aériennes ont été réalisées, entraînant la destruction de cinq véhicules blindés, d'une vingtaine de pick-up et d'une centaine de motos. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. L’armée affirme maintenir la pression sur les groupes armés et a salué le soutien des populations aux forces engagées.
Auteur: Harouna NEYA Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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