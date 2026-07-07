Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 16 heures

Mali : L'armée annonce plus de 200 terroristes neutralisés

L’État-major général des armées maliennes a annoncé, ce 6 juillet 2026, que plus de 200 terroristes ont été neutralisés lors d'opérations aéroterrestres menées à Anéfis par les forces armées maliennes (FAMA) et leurs partenaires.

Selon le communiqué, 35 frappes aériennes ont été réalisées, entraînant la destruction de cinq véhicules blindés, d'une vingtaine de pick-up et d'une centaine de motos. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. L’armée affirme maintenir la pression sur les groupes armés et a salué le soutien des populations aux forces engagées.