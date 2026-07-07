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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Électricité, santé… : le front social se durcit

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Le mois de juillet s'annonce particulièrement tendu sur le front social. Les Échos souligne qu'en plus de la grève générale annoncée par le Front syndical pour la défense du travail le 10 juillet, plusieurs secteurs stratégiques menacent également de cesser le travail. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum ouvre le bal avec une grève de 48 heures, prévue les 9 et 10 juillet, pour réclamer davantage de justice sociale et le respect des droits des travailleurs.

Dans le secteur de l'énergie, la tension est également vive à la Senelec. La Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (CSTS), réunie pour définir un plan d'action, menace de déclencher une grève générale en raison du retard dans le paiement d'une prime annuelle comprise entre 500 000 et 800 000 FCFA par agent. Les syndicalistes interpellent directement le président Bassirou Diomaye Faye, estimant qu'un mouvement de grève pourrait entraîner de graves perturbations dans la fourniture d'électricité.

Selon la même source, ces mouvements sectoriels viennent s'ajouter à la grève générale nationale prévue le 10 juillet, faisant craindre une forte paralysie de plusieurs secteurs d'activité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Grève de 48 heures des syndicats de la santé les 9 et 10 juillet pour réclamer justice sociale et droits des travailleurs. - Menace de grève générale à la Senelec par la Convergence syndicale des travailleurs, en raison du retard de paiement d’une prime annuelle de 500 000 à 800 000 FCFA. - Ces mouvements s’ajoutent à la grève générale nationale du 10 juillet, risquant de paralyser plusieurs secteurs d’activité.