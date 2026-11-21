Gamadji Saré : les besoins des écoles et le secours aux indigents au menu du conseil municipal
Venue signaler la fugue de sa fille, une mère a mis les policiers de Jaxaay sur la piste d'une maison de prostitution clandestine.
Le collectif « SEOH Dégage » hausse le ton face à la persistance des difficultés liées à la qualité de l’eau distribuée aux populations de R...
Le président de l’Alliance Sauver le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, appelle à une mobilisation générale contre les députés de Pastef, qu’il...