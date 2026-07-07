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Sport

Coupe du monde 2026 - Portugal : Roberto Martinez s’en va

Auteur: Babacar SENE

il y a 1 jour 4693 Lectures 9 Commentaires | English
Coupe du monde 2026 - Portugal : Roberto Martinez s’en va

Coupe du monde 2026 : Portugal Roberto Martinez s’en va

L’aventure de Roberto Martinez à la tête de la sélection portugaise a pris fin ce lundi. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 par l’Espagne (1-0), le Portugal voit son sélectionneur tourner la page après trois ans et demi passés sur le banc de la Seleção.

Quelques instants après le coup de sifflet final, le technicien espagnol a officialisé son départ lors de la conférence de presse d’après-match. Malgré la déception de cette élimination, il a tenu à défendre le travail accompli depuis sa prise de fonctions.

« Nous avons obtenu les meilleurs résultats statistiques de l’histoire de la Seleção et remporté la Ligue des Nations. Nous avons été éliminés par l’une des équipes favorites du tournoi après lui avoir tenu tête. J’espère que les supporters retiendront que nous avons tout donné pendant ces trois années et demie. C’était mon dernier match avec le Portugal. Je remercie le peuple portugais ainsi que tous les joueurs », a déclaré Roberto Martinez.

Nommé à la tête du Portugal après la Coupe du monde 2022, l’ancien sélectionneur de la Belgique aura permis à la sélection lusitanienne de remporter la Ligue des Nations et de réaliser plusieurs campagnes convaincantes. Toutefois, l’échec au Mondial 2026 face au voisin espagnol met un terme à son mandat.

La Fédération portugaise de football devra désormais s’atteler à trouver un nouveau sélectionneur afin de préparer les prochaines échéances internationales et d’ouvrir un nouveau cycle pour une équipe toujours emmenée par ses cadres. D’après les dernières informations, Jorge Jesus est le technicien choisi pour remplacer l’ Espagnol.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Roberto Martinez a annoncé son départ du Portugal après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne (1-0). - Il a défendu son bilan, citant les meilleurs résultats statistiques de l'histoire de la Seleção et la victoire en Ligue des Nations. - Jorge Jesus est pressenti pour lui succéder à la tête de la sélection portugaise.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (9)

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  • image
    Démission ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Tous les entraîneurs qui ont échoué démissionnent sauf Pape THIAW et Emerse FAÉ.
  • image
    Justice il y a 1 jour
    C'est parce qu'ils sont dignes contrairement à ceux qui attendent que leur dise dégagez
  • image
    Thiaw dégage il y a 1 jour
    Pape Thiaw doit partir sinon on connaîtra une désillusion plus dure. Les gens veulent faire pourrir la situation pour qu’on oublie. Jamais on oubliera il doit partir un point c’est tout
  • image
    Constat il y a 1 jour
    Tous les coaches qui ont échoué, ont démissionné. Ceux de l'Afrique qui ont lamentablement échoué (parce qu'ayant une équipe de star rompue à la tâche, mais incapables d'analyser un jeu), s'accrochent à leur poste. Lolakh gni niak joom.

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