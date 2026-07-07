News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Vidéo

WHYD - Elle m'a dit

Auteur: YouTube

il y a 22 heures 530 Lectures 0 Commentaires | English
WHYD - Elle m'a dit

WHYD - Elle m'a dit

WHYD est un artiste musical français originaire de Toulouse, reconnu pour son style mêlant afro vibes, zouk et musiques urbaines. Il s’est fait remarquer par la sortie de son premier EP 93.20.23 en 2024 et ses collaborations avec plusieurs artistes de renom.

Biographie

WHYD grandit à Toulouse, une ville dynamique où il développe une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Son héritage familial est marqué par la musique, puisqu’il est le petit-fils du musicien sénégalais Doudou Ndiaye Rose[^1].

Carrière musicale

En octobre 2024, WHYD publie son premier EP intitulé 93.20.23[^2]. Le titre du projet est symbolique : « 93 » représente son département d’origine en Île-de-France, tandis que « 20 » et « 23 » correspondent à ses enfants, son fils cadet et son aînée respectivement[^3]. Cet EP est un mélange de rythmes afro, zouk et urbains, avec des textes personnels qui mettent en avant ses racines et ses expériences.

Il a assuré les premières parties d’artistes tels que Sidy Diop, Wally Seck, Dadju et Maître Gims, ce qui lui a permis de se faire une place sur la scène musicale française[^4].

Style musical et influences

WHYD combine des éléments d’afro vibes, de zouk et de musique urbaine, créant un son à la fois dansant et introspectif. Ses textes abordent souvent des thèmes liés à la famille, la vie quotidienne, et ses racines culturelles.

WHYD - Elle m'a dit

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- WHYD est un artiste français de Toulouse, mêlant afro vibes, zouk et musiques urbaines, et petit-fils du musicien sénégalais Doudou Ndiaye Rose. - Il a sorti son premier EP "93.20.23" en octobre 2024, dont le titre fait référence à son département d'origine et à ses enfants. - Il a assuré les premières parties d'artistes comme Sidy Diop, Wally Seck, Dadju et Maître Gims.
Auteur: YouTube
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (0)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 21 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Polémiques Chez Les Lions : Le Responsable Marketing De La Fsf Solde Ses Comptes
    Sport il y a 6 heures

NÉCROLOGIE

RAMATOULAYE FALL
Avis de Souvenir(s)RAMATOULAYE FALLDate de Deces: 25 juin, 2006🤲 5 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances