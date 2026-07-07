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il y a 22 heures

WHYD - Elle m'a dit

WHYD est un artiste musical français originaire de Toulouse, reconnu pour son style mêlant afro vibes, zouk et musiques urbaines. Il s’est fait remarquer par la sortie de son premier EP 93.20.23 en 2024 et ses collaborations avec plusieurs artistes de renom.

Biographie

WHYD grandit à Toulouse, une ville dynamique où il développe une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Son héritage familial est marqué par la musique, puisqu’il est le petit-fils du musicien sénégalais Doudou Ndiaye Rose[^1].

Carrière musicale

En octobre 2024, WHYD publie son premier EP intitulé 93.20.23[^2]. Le titre du projet est symbolique : « 93 » représente son département d’origine en Île-de-France, tandis que « 20 » et « 23 » correspondent à ses enfants, son fils cadet et son aînée respectivement[^3]. Cet EP est un mélange de rythmes afro, zouk et urbains, avec des textes personnels qui mettent en avant ses racines et ses expériences.

Il a assuré les premières parties d’artistes tels que Sidy Diop, Wally Seck, Dadju et Maître Gims, ce qui lui a permis de se faire une place sur la scène musicale française[^4].

Style musical et influences

WHYD combine des éléments d’afro vibes, de zouk et de musique urbaine, créant un son à la fois dansant et introspectif. Ses textes abordent souvent des thèmes liés à la famille, la vie quotidienne, et ses racines culturelles.

WHYD - Elle m'a dit

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - WHYD est un artiste français de Toulouse, mêlant afro vibes, zouk et musiques urbaines, et petit-fils du musicien sénégalais Doudou Ndiaye Rose. - Il a sorti son premier EP "93.20.23" en octobre 2024, dont le titre fait référence à son département d'origine et à ses enfants. - Il a assuré les premières parties d'artistes comme Sidy Diop, Wally Seck, Dadju et Maître Gims.