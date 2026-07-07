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il y a 22 heures

BĀH SE7EN - Dona

BĀH se7en, de son vrai nom Abdul Basit Sanni, est un artiste de 22 ans originaire d'Afrique de l'Ouest. Né d'un père béninois et d'une mère ghanéenne, il a grandi à Akpakpa PK10, au Bénin — un environnement qui a profondément forgé son identité artistique et culturelle.

Évoluant dans un univers afrobeat contemporain, BĀH se7en propose une musique hybride mêlant sonorités afro, mélodies portées par l'amour et influences rap ancrées dans les réalités du quotidien. Cette polyvalence lui permet de s'adresser à un public large et diversifié.

Artiste indépendant, il compte à ce jour cinq titres enregistrés, dont quatre déjà publiés, ainsi que deux clips officiels. En parallèle de sa carrière musicale, il assure lui-même la réalisation et le montage de ses vidéos — une maîtrise de bout en bout qui fait de lui un artiste complet et pleinement autonome.

Avec une identité musicale en construction constante, BĀH se7en a pour ambition de s'imposer sur la scène afro urbaine, aussi bien en Afrique qu'à l'international.

BĀH SE7EN - Dona