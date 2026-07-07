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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Concours général : cinq choses à savoir sur une compétition aux principes stricts

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Dans un entretien avec Le Soleil, Brigitte Ndour, cheffe de la division Partenariat de la Direction de l’enseignement moyen secondaire général du ministère de l’Éducation nationale, lève le voile sur les conditions d’organisation et les critères de cette fête de l’excellence scolaire.

1. Lancement

Le Concours général récompense chaque année les meilleurs élèves des classes de Première et de Terminale dans les différentes disciplines de l’enseignement secondaire général. Il est vieux de 65 ans ; le décret l’instituant ayant été pris le 30 mai 1961.

2. Tutelle

Le Concours est organisé par le ministère de l’Éducation nationale. Mais si la Direction de l’enseignement moyen secondaire général (DEMSG) dudit département, à travers la division Partenariat, communication, promotion de l’excellence et documentation, en assure le pilotage administratif, l’organisation pédagogique revient à l’Office du bac.

3. Notes

Pour être éligible au Concours général, un candidat ne doit avoir redoublé aucune classe. Il doit présenter une moyenne générale d’au moins 12/20 et afficher 14/20 ou plus dans la discipline choisie. Cette année, les candidats ont concouru pour trente-trois disciplines.

4. Distinctions

Le Concours général offre cinq niveaux de distinction, pour des notes allant de 16/20 à 12/20. Le total le plus élevé donne droit au premier prix tandis que le plus faible offre le deuxième accessit. Entre le plafond et la base, il y a le deuxième prix (à partir de 15/20), le troisième (dès 14/20) et le premier accessit (13/20 au moins).

5. Ameth Babou

Après avoir décroché un prix au Concours général, un lauréat peut prétendre au titre de meilleur élève du Sénégal. Une autre paire de manche : pour être sacré, il faut totaliser plusieurs distinctions dont au moins un premier ou un deuxième prix. Pour 2026, Ameth Babou du Prytanée militaire a rempli les critères. «Il s’est imposé grâce à une performance exceptionnelle avec quatre distinctions, toutes couronnées d’un premier prix», s’enthousiasme Brigitte Ndour, cheffe de la division Partenariat de la DEMSG.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Concours général, créé le 30 mai 1961, récompense chaque année les meilleurs élèves de Première et Terminale. - Pour être éligible, un candidat ne doit avoir redoublé aucune classe, avec une moyenne générale d’au moins 12/20 et 14/20 dans la discipline choisie. - Le titre de meilleur élève du Sénégal exige plusieurs distinctions dont au moins un premier ou deuxième prix, comme Ameth Babou en 2026 avec quatre premiers prix.